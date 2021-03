La actriz, modelo, empresaria venezolana Norkys Batista revela en un episodio de Sábado en la Noche, que lanzará su nueva marca con emotivos mensajes.

Norkys Batista lanzará su nueva marca 2

Norkys Batista anuncia lanzamiento de próxima marca

En un episodio de Sábado en la Noche, la venezolana anunció que, dentro de poco llevará dos productos para todo público al mercado.

Cuenta, que su página web para el lanzamiento de su propia marca está en proceso de realización todavía.

También te puede interesar: Maluma olvida bañarse cuando está en su finca

Revela que ha estado pensado por años este proyecto, «He estado trabajando duro para que ese sueño se cumpla».

Asimismo, la actriz venezolana aprovechó para enviar un mensaje especial a toda las mujeres por el Día de la Mujer, este lunes 08 de marzo.

Dijo, «A todas esas mujeres guerreras, luchadoras, trabajadoras, esplendidas, mamás, cabezas de familia, que siempre están dispuestas a echar para adelante y no le tienen miedo a nada… A ti mujer que al igual que yo nos toca duro en la vida y que desde chiquita nos ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo llegar donde estamos hoy en día, quiero darte un fuerte abrazo y decirte que tú eres especial, mereces todo lo mejor, que tú no puedes permitir que nadie nunca te diga que no eres nada, vales oro».