Miguel Herrán: «No existe una fórmula de la felicidad» #23Ene

El actor español Miguel Herrán mejor conocido por sus famosas interpretaciones como Río en «La Casa de Papel» y Cristian en «Élite», ambas series de Netflix; ha estado confesando mensajes preocupantes en sus redes sociales.

Desde hace un tiempo, el actor español Miguel Herrán ha estado publicando mensajes en sus redes sociales que dan a entender que no se encuentra bien, aunque él diga que si lo está.

En este año 2021, una de las primeras publicaciones fue hace un mes cuando el actor subió un video a su cuenta de Instagram donde decía: «Sonríe y llora. Son órdenes contradictorias, pero tremendamente hermosas a su vez cuando se mezclan… (No tengo depresión y no necesito apoyo emocional) estoy bien!».

El 10 de enero, el actor de La Casa de Papel y Élite realizó otra publicación donde alarmó a todos sus seguidores y a los medios de comunicación luego de publicar:

6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona.

1. 📸 Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones.

2.📸 día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada.

Publicado por Miguel Herrán el 10 de enero en su cuenta de Instagram