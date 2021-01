VIDEO: Venezolana violada en Argentina #28Ene

Madre de joven venezolana violada en Argentina de apenas 18 años de edad convoca a protestas para encontrar justicia para su hija ya que el violador «Garzón» sigue en libertad.

Venezolana violada en Argentina buscaba trabajo

La joven venezolana violada en Argentina, de la cual se omite el nombre, respondió a un anuncio en Facebook para un trabajo a nombre de Irineo (Santiago) Garzón. Por mensaje, intercambiaron datos del lugar para concretar el trato. La joven al llegar al comercio, ya le había avisado a su madre donde se encontraba, por una entrevista.

Garzón, cuando se encuentra con la joven, le ofrece una bebida. Cuando se empieza a sentir mareada, le notifica a su mamá. Después de un rato, dejó de responder, lo que alertó a la madre. De inmediato, llamó a las autoridades.

Al llegar, encuentran puertas, ventanas y persianas cerradas. Al forcejear por unos largos minutos, entraron al comercio encontrando a la joven venezolana desnuda, maltratada y desvanecida, junto a Garzón con un blíster de pastillas, tratando de limpiar a la joven.

El caso se encuentra a cargo de la jueza Karina Zucconi, quien dejó en libertad a Garzón, alegando «abuso sexual simple» de la venezolana de 18 años después de haber sido secuestrada, drogada y violada en el comercio en el 23 de enero.

Protestas en las calles por joven venezolana violada en Argentina

Declaración de Karina Zuconni, jueza del caso.

Karina Zuconni, alega que como Garzón no tenía antecedentes penales, no era necesario detenerlo. La sentencia trata de una orden de restricción de 100 metros y le prohibió salir del país.

La defensa del susodicho, dice que tiene domicilio en Mataderos, Buenos Aires por 14 años sin ningún tipo de disturbios ni problemas. Dice que, “ha dado trabajo siempre a mujeres y jamás tuvo problemas de este tipo en el que involuntariamente se encuentra involucrado desconociendo el porqué”.

Sin embargo, la fiscal del caso Silvana Rossi, no estuvo de acuerdo con su sentencia, debido a que los cargos de abuso por acceso carnal establece una dura pena, con un mínimo que excede una condena en suspenso.

La venezolana misma se opuso, “Yo no estoy de acuerdo, no me parece. Me violó y estoy sufriendo mucho”, afirmó. En su cuerpo, después del análisis, fueron encontraron tres lesiones que señalan una violación, en pleno sangrado.

Zuconni afirmó que no había razón alguna para mantener al acusado preso, concediéndole libertad bajo fianza, le prohibió estar cerca de la víctima, tampoco podrá salir del país y tendrá que presentarse mensualmente en el juzgado.

No es la primera vez que Karina Zuconni hace esto según otras fuentes, ya que anteriormente, el caso de Marianela Rago Zapata fue el primero que tuvo mucha polémica, fue encontrada muerta en su apartamento en 2010, degollada y apuñalada 23 veces.

Amador, exnovio de Rago Zapata, según testigos, era violento con ella. La policía en su casa encontró unas prendas recién lavadas, donde un pantalón tenía una pequeña mancha de sangre y dos cuchillos que coincidían con las heridas.

Zucconi, no obstante, se basó en una pisada y una huella dactilar en una lata que dieron negativo. Pero entonces el Tribunal Superior, con datos de una nueva junta médica y usando los antecedentes de muerte del acusado, lo acusó de homicidio simple.

Esta es la jueza Karina Zucconi del juzgado Nº 15 . Esta no res la primera vez q no quiere encarcelar un violador . Con 5 denuncias soltó al asesino de Marianela Rago , lo mismo le puede pasar a la chica venezolana. No hay justicia , hay JUSTICIA-LISMO . Difundir#GarzonViolador pic.twitter.com/SO0zsE0qGs — EL CARA (SOY DEL 41% Q NO SE VENDE. MACRISTA) (@ELCARA333_) January 28, 2021 Tweet sobre jueza del caso de la joven venezolana violada en Argentina

Entonces, Pablo Baqué, abogado de la joven venezolana violada, quiere la detención de Garzón, pues afirma que «un peligro para la sociedad» y dijo: «Tenemos totalmente comprobadas las lesiones compatibles con la violación. Son lesiones que dejan secuelas como mordidas o golpes, por eso decimos que está mal la carátula de abuso simple porque hubo acceso carnal».

Testimonio de la madre de la víctima

Aquí, se encuentra el vídeo de la mamá de la joven venezolana violada en Argentina, explicando los hechos de la tragedia:

Aquí otro vídeo del canal de televisión estadounidense TVV:

Protestas por joven venezolana violada en Argentina

Ciudadanos en Argentina se oponen la violación de la joven venezolana violada de solo 18 años de edad. Una protesta fue convocada por las redes sociales tales como Twitter e Instagram para exigir justicia para Garzón.

A través de la etiqueta #GarzónViolador, los manifestantes venezolanos quieren que el suceso llegue a más personas. Se conoció a través de las mismas redes, que el día de hoy se estará realizando la convocatoria para elevar la voz en un reclamo presencial a las 10:30 am.

En este tweet, se encentra el vídeo de la madre convocando a las protestas para encontrar justicia para su hija:

#GarzonViolador, madre de la joven venezolana que fue abusada sexualmente por su empleador en Buenos Aires, convoca marcha pacífica para exigir la encarcelación de Garzón Martínez, presunto agresor, quién esté lunes fue excarcelado bajo caución juratoria. pic.twitter.com/ZGola85Nnk — Daniela Flores 💫 (@EsDaniFlores) January 26, 2021 Vídeo de la madre de joven venezolana violada en Argentina

Otros tweets referentes a las protestas y caso de la joven venezolana violadas expresando su opinión:

Por favor, no difundan más el video de la chama saliendo de la tienda😔



Su victimario, Humberto Garzón, espera sentencia en libertad. Así, un Estado ampara la violencia de género.#GarzonViolador pic.twitter.com/YU9ddmkH2x — Naky Soto (@Naky) January 28, 2021

Repartidores venezolanos hicieron una pausa en su trabajo y se sumaron también a la protesta para exigir justicia y que #GarzonViolador vaya preso. pic.twitter.com/hvGv71ZTZe — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 28, 2021

Mañana a las 11am, quienes decidimos decirle a las autoridades argentinas que no aceptamos a #GarzonViolador libre, nos vemos frente a su local en Paso 693. Exigimos cárcel para el violador, justicia para nuestra paisana 🇻🇪 #NiUnaMás pic.twitter.com/77GJSlXOmw — María Laura Chang (@Marilachang) January 28, 2021

