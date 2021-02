Ana Karina Manco criticada por ser «prepotente» #3Feb

Después de su entrevista con Luis Olavarrieta, Ana Karina Manco «debe ir a terapia», por «prepotente» ,«negativa», «debe ser mas humilde».

Ana Karina Manco es criticada después de su entrevista con Luis Olavarrieta

Iniciando el mes de febrero, la reconocida actriz venezolana Ana Karina Manco, participó en una entrevista para el periodista Luis Olavarrieta, donde contó detalles del accidente que sufrió en 1995. Falleció su novio, dejándola marcada para siempre.



Luis Olavarrieta y Ana Karina Manco

En 1995, Ana Karina Manco tuvo un grave accidente aéreo en un ultraliviano piloteado, en aquel año, por su novio Luis Fernando Quintero, quien murió al instante.

Tras el accidente, la venezolana quedó en estado de coma, no pudiendo movilizar su cuerpo por completo, razón por la cual tuvo que someterse a tratamientos médicos y se consideraba «un vegetal». Se alejó de la pantalla televisiva durante un año por fines curativos.

#25Jun 1995 Al estrellarse el aeroliviano pilotado por su novio, el empresario Luis Fernando Quintero, la actriz Ana Karina Manco sufre polifracturas. Quintero pierde la vida en el accidente ocurrido en Calabozo, Guárico pic.twitter.com/Ltiqf8YOiN — Crónicas del Tánatos (@TanatosCronicas) June 25, 2020

Ella relata, en la entrevista con Luis Olavarrieta, que, «Deseché hacer a no hacer lo que otros quieren el día del accidente yo no quería ir pero el me insistió e insistió (Luis Fernando, en aquel entonces su novio)».

Afirma que su manera de sanar fue un acto de mucha voluntad y milagrosa, «Me recuperé poco a poco, todavía hay secuelas de lo que me pasó… mis mejores psicólogos fueron mis amigos…».

«Cuando me vi toda desbaratada… dije voy a ejercer mi titulo de abogada, porque el dinero no cae del cielo y fue en mi mejor momento de la televisión donde obtuve los mejores papeles… Soy bastante dura y exigente con la gente, no soporto la quejas», afirma.

Sin embargo, seguidores en las redes sociales criticaron el como reaccionaba la artista, que debe ir a un terapeuta, ya que según ellos, la venezolana está «traumada» o «atolondrada», además de señalarla de ser «prepotente» y «para nada humilde».

Uno de los comentarios fueron: «…pienso sin ofender que debe ir a terapia. Sigue marcada por ese trágico accidente y por ese tiene esa personalidad tan ruda».