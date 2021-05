El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido «Nacho», llevó alegría a los hogares margariteños este 18 de mayo de 2021, entregando más de 500 bolsas de alimentos en tan solo un día.

No es la primera vez que Nacho realiza este tipo de acciones en la Isla de Margarita. En diversas oportunidades, el cantante ha salido a entregar alimentos, hacer actividades recreativas a los niños, mejorar algunos espacios deportivos y recreativos, entre otros; ganándose así el corazón de todos los margariteños.

En esta ocasión también se encontraba con su pareja Melany Mille y un grupo de personas que lo ayudaron en esta noble labor.

Este fue el mensaje que dio Nacho en sus redes sociales:

Gracias por tanto, Margarita.

En un solo día pudimos llevar bolsas de alimentos a más de 500 hogares en la Isla. Una excelente pregunta para hacerse: ¿qué estoy aportando al mundo de bueno? Si la respuesta sincera es “NADA”, quizás no esté del todo mal; somos lo que damos, pero lo más prudente sería no hacerse notar. Si no aporta no estorbe.

Miguel Ignacio «Nacho» Mendoza