Céline Dion enfrenta una batalla contra una enfermedad incurable y se espera un milagro: ¿Habrá esperanza?

En el mundo artístico, la preocupación ha aumentado debido al estado de salud de la icónica cantante Céline Dion. Sus seguidores se mantienen en vilo por los últimos informes que han revelado más detalles sobre su situación. En medio de esta situación, su familia ha sido su mayor apoyo, desempeñando un papel fundamental en su batalla contra el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que padece la artista.

Céline Dion

Hermana de Céline Dion habla sobre la enfermedad que padece la cantante

Claudette Dion, hermana mayor de Céline Dion, ha compartido nuevos datos con el fin de que el público comprenda mejor la lucha que lleva a cabo contra esta rara e incurable enfermedad. Los médicos han dejado claro que la paciencia y una actitud positiva son la clave para enfrentar esta situación, y la cantante ha demostrado fortaleza al no dejarse vencer por la adversidad.

A pesar de que esta enfermedad ha tenido un impacto en su carrera profesional, su pasión por la música sigue siendo inquebrantable. Aunque el síndrome de la persona rígida provoca espasmos musculares incómodos, no ha logrado cambiar la esencia de la intérprete de ‘My Heart Will Go On‘, canción principal de la película ‘Titanic‘.

Portada de ‘My Heart Will Go On’, tema principal de la película ‘Titanic’

El trastorno ha afectado las cuerdas vocales de la cantante, llevándola a anunciar en 2022 su retiro definitivo de los escenarios. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que Céline sigue amando la música y, siempre que puede, nutre su gran pasión. Aunque ello requiere un gran esfuerzo por su parte, su hermana ha destacado estos sacrificios para que el público comprender el compromiso que la artista tiene con su profesión.

Es una enfermedad de la sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo a veces la gente salta de la cama por un calambre en la pierna o la pantorrilla? Es algo así, pero en todos los músculos. explicó Claudette Dion a Hello! Canadá.

Subrayó que su hermana es una mujer fuerte y que está haciendo todo lo que está en su poder para recuperarse. Sin embargo, se espera un milagro, ya que su enfermedad no tiene cura.

La esperanza no se ha perdido en el entorno cercano de la cantante. Existe la posibilidad de que en el futuro los científicos encuentren una cura para este síndrome.

Estamos cruzando los dedos para que los investigadores descubran un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro. expresó la hermana de Céline Dion.

