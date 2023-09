¡Anillo a la vista!: ¿Luis Miguel le pedirá matrimonio a Paloma Cuevas? Esto se sabe

En las últimas semanas, la relación amorosa del reconocido cantante Luis Miguel y la diseñadora de modas Paloma Cuevas se ha convertido en el foco de atención de los medios y en la pareja favorita del momento.

La pareja ha sido captada en numerosas ocasiones saliendo juntos, demostrando un amor apasionado que ha cautivado a sus fans. Sin embargo, recientemente surgieron rumores de una posible ruptura, ya que Paloma fue vista regresando a España mientras que Luis Miguel continúa su exitosa gira sin ella. Sin embargo, estos rumores están muy alejados de la realidad.

Según Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez e íntimo amigo del cantante, los planes de boda ya están en marcha. Durante una entrevista, el empresario reveló que, aunque no ha visto el anillo de compromiso, se ha escuchado que ‘El Sol de México’ está a punto de pedirle matrimonio a Paloma Cuevas. Incluso mencionó que una reconocida marca de joyería ha sido la encargada de crear una pieza única y valiosa para sellar este compromiso.

Yo lo único que le digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso, yo no lo he visto, me lo han platicado, pero es muy grande. Hay una marca y una empresa que es la número uno en el mundo, que saben en kilataje.

reveló Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez.