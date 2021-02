Erika de la Vega se confiesa a George Harris sobre su depresión #5Feb

En una entrevista con George Harris, la actriz, cantante y presentadora Erika de la Vega se abrió y contó sobre su salud mental y la depresión que tuvo.

Erika de la Vega luchó consigo misma

En el podcast de George Harris, «George al aire», la presentadora contó como mientras hacia la obra «Puras Cosas Maravillosas», se dio cuenta que tenía síntomas de depresión.

Confiesa haber estado «deprimida, inconforme, y triste». La obra, cuenta trata sobre el suicidio de la madre una niña, sobre el humor a través del suicidio, que cuenta con la interacción del publico.

Erika de la Vega en su obra Puras cosas Maravillosas

Erika cuenta como sufrió mucho en la producción de la obra, ya que era muy fuerte y emotiva, que «la depresión es como un cemento que te cae por el cuerpo… hablando con mi psicólogo me di cuenta que no tenía la depresión sino síntomas de depresión que se podían convertir a la larga en una depresión. No tenía ansiedad, solo no tenía ganas de nada… Llamé a un psicólogo y fue que me pude dar cuenta de eso creo, que es clave hablarlo y decirlo en un lugar seguro”.

Sufría de cansancio, y no tenía ganas de hacer nada, «lo cual no era normal en ella», dice, ya que es un persona creativa. Gracias a una amiga, decidió ir a psicólogo, desde ahí, Erika dice que, «me autodescubrí».

Erika afirmó que «el ejercicio la ayudo muchísimo». Motivó y aconsejó a las personas a seguir adelante, que ella encuentra motivos para darse aliento todos los días.

Erika de la Vega habla de su depresión

Erika afirma que buscar ayuda por la depresión, fue lo mejor para ella, ya que no contaba con las herramientas suficientes para combatirla, «Hice un trabajo con el psicólogo y empecé a quererme a mí misma aunque todos me querían yo no me quería». Y que «El humor me ha salvado de la nostalgia».

Dejó como reflexión que, «hay que celebrar lo vivido», refiriéndose a que gracias a lo que ha pasado, es la mujer feliz que es en el presente.