Belinda sufre la perdida de su abuelita #10Feb

La «nana» de Belinda, Juana Moreno muere a los 88 años, y se despide de ella con emotivo mensaje, «Siento el dolor más grande».

En marzo del año 2020, la cantante admitió estar «preocupada y triste» debido a que su «nana» tuvo una caída, dejándola hospitalizada varios días.

Para en ese entonces, la cantante dijo que «Tuve una plática con mi mamá, estaba muy asustada. Todos los días la situación en España es peor, hay miles de muertos. Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida. La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida»

Belinda dice «Acaba de fallecer la mujer de mi vida»

El pasado 7 de este mes, pasó un momento muy difícil con su familia. La mamá de Belinda, e hija de «nana» Juana, pidió en su cuenta de Instagram, una oración por su salud, ya que estaba muy preocupada.

La cantante se encuentra de luto, confirmando la muerte de su abuelita, a través de su cuenta de Instagram, en donde Belinda dedicó un mensaje para su abuelita «la mujer de su vida, su inspiración y su todo».

Danna Vázquez, publicista de la cantante, confirmó a People en Español, que Juana falleció a causa de un cáncer internada en España, diciendo que «Belinda la amaba desmedidamente».

Expresó con mucha nostalgia, lo tanto que ama a su abuelita «Siempre tan divertida, tan especia! mi vida entera porfavor dime que no te fuiste» y «Quiero pensar que estoy soñando que esto no es real, que esto no esta pasándome porfavor abuelita!!!!!».