Natti Natasha felizmente en la dulce espera #24Feb

Natti Natasha, la cantante dominicana, recientemente reveló en Premios Lo Nuestro que se encontraba en la dulce espera de su primer bebé.

Natti Natasha se adueñó de la tarima con su anuncio

La estrella dominicana interpretó el pasado jueves en la tarima del American Airlines la canción «Antes que salga el sol», que grabó con Prince Royce.

Después sorprendió al público cuando anunció que tenía seis meses de embarazo. Vestida de blanco, confesó que los doctores siempre le dijeron que no podía concebir, “Muchos doctores me dijeron ‘no vas a poder ser madre’, y hoy en frente de todos ustedes, está esta barriguita de seis meses, compartiéndolo con el mundo completo».

Natti Natasha siempre quiso ser mamá

Desde muy pequeña, Natti Natasha siempre tuvo como meta, ser madre. Después de mantener más de un año de relación con su mánager y hoy prometido, el empresario Raphy Pina, la pareja decidió dar el paso.

«… hablé con mi pareja Rafael y le dije: ‘los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante… pero en este momento el reloj biológico no para», declaró la cantante para People en Español.

En el 2007 sufrió de quistes, donde le tuvieron que extirpar una trompa de Falopio.

Cuando le hicieron el examen, le revelaron que no podría tener hijos de forma natural, así que de inmediato empezó el tratamiento de inseminación in vintro « …me ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche… Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo».

Cuando el tratamiento no funcionó, la cantante se encontraba muy triste, pero mientras decidía que pasaría después, se concentró en su trabajo.

Luego, cuando estaban en Puerto Rico, mientras hacia jet ski, sufrió de un dolor de espalda, pero no quiso arruinar el viaje, así que solo tomo una pastilla de Tylenol.

«La mañana siguiente, a Raphy le hace una llamada el doctor directamente. Se me para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice: ‘tú estás embarazada».

Tras la gran noticia, Pina le dio un anillo de compromiso en diciembre durante el cumpleaños de Natti Natasha para celebrar su amor y la llegada de su próximo bebé.

«Estamos súper felices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida», confesó entre risas, quien aprovechó la entrevista con People en Español para mandar un mensaje a todas las mujeres que han batallado como ella.

«A las mujeres que pasan por una situación como esta, quiero decirles que no deben limitarse a nada por la opinión de nadie. En esta vida todo es posible. Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso», afirmó Natti Natasha.